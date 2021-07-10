Беременная звезда «ДОМа-2» Алена Рапунцель пострадала от рукоприкладства Ильи Семина

В своем микроблоге Instagram Алена Рапунцель пожаловалась на то, что ей не везет в личной жизни, поэтом она намерена сосредоточиться на карьере. Накануне ее жених Илья Семин признался, что ударил беременную звезду «ДОМа-2».

По словам стриптизера, его возлюбленная беременна, но бросила его в отеле, отправившись гулять одна. При этом, Алена Рапунцель пила спиртные напитки и была в невменяемом состоянии. Илья Семин пытался отобрать у нее бутылку и просил ее остановиться, но она его не послушала. В результате, жених ударил участницу реалити-шоу по лицу, а она в ответ устроила истерику. Заявление стриптизера Алена Рапунцель пока никак не прокомментировала.

В сторис знаменитость заявила, что ей не суждено построить личное счастье, поэтому она перестанет «думать эмоциями». Звезда «ДОМа-2» обратилась к поклонникам и попросила их не задавать вопросов и не поднимать эту тему. Также Алена Рапунцель опубликовала новое фото, написав: «Приглашаю в мою новую жизнь!».

Илья Семин оскорблен тем, как себя ведет его невеста. Он заявил о готовности разослать интимные снимки Алены Рапунцель хейтерам, чтобы отомстить ей.

Источник: bimru.ru