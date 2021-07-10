 

Беременная звезда «ДОМа-2» Алена Рапунцель пострадала от рукоприкладства Ильи Семина

10.07.2021, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram Алена Рапунцель пожаловалась на то, что ей не везет в личной жизни, поэтом она намерена сосредоточиться на карьере. Накануне ее жених Илья Семин признался, что ударил беременную звезду «ДОМа-2».
По словам стриптизера, его возлюбленная беременна, но бросила его в отеле, отправившись гулять одна. При этом, Алена Рапунцель пила спиртные напитки и была в невменяемом состоянии. Илья Семин пытался отобрать у нее бутылку и просил ее остановиться, но она его не послушала. В результате, жених ударил участницу реалити-шоу по лицу, а она в ответ устроила истерику. Заявление стриптизера Алена Рапунцель пока никак не прокомментировала.

В сторис знаменитость заявила, что ей не суждено построить личное счастье, поэтому она перестанет «думать эмоциями». Звезда «ДОМа-2» обратилась к поклонникам и попросила их не задавать вопросов и не поднимать эту тему. Также Алена Рапунцель опубликовала новое фото, написав: «Приглашаю в мою новую жизнь!».

Илья Семин оскорблен тем, как себя ведет его невеста. Он заявил о готовности разослать интимные снимки Алены Рапунцель хейтерам, чтобы отомстить ей.

Источник: bimru.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Мнение: Будни ЧВКшников в ЦАР

13.11 / В Ирландии бык случайно опрокинул культовый камень и ферму окутали несчастья

14.06 / Зеленый чай сделает волосы неотразимыми: эффективный метод восстановления

11.03 / Названы девять опасных последствий употребления алкоголя для здоровья

05.04 / Холли Берри поделилась новыми фото с возлюбленным, которого скрывала несколько месяцев

21.10 / Рязанский чиновник обстрелял из пистолета нагадивших на его машину голубей

11.12 / «Она была неуравновешенным человеком»

21.06 / Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыном Корнеем, Мария Миногарова и другие на закрытии Beat Film Festival

14.05 / Анализируем характер, вкус, предпочтения: как подобрать гардероб по архетипу личности (советы)

30.04 / Мнение: Клапаны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика