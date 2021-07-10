Мнение: День независимости американцы отметили с огоньком! 140 убитых в 379 случаях стрельб.

В выходные в День независимости улицы США были залиты кровью: 142 человека были убиты в 379 отдельных перестрелках, причем больше всего пострадали Чикаго и Филадельфия.

Наибольшее кровопролитие произошло в Чикаго, где за выходные было совершено не менее 92 стрельб. В результате 16 человек погибли и 76 получили ранения.

19-летний солдат Национальной гвардии Крис Карвахаль – единственная жертва, имя которой пока названо. Он был застрелен во время домашней вечеринки после того, как приехал домой к семье на празднование Дня независимости.

'Мой брат. В нем была вся жизнь. Перед ним было светлое будущее", – сказала ABC 7 сестра Карвахаля Дженнифер Рамирес.

Рамирес рассказала ABC 7, что ее брат был застрелен во время перестрелки, когда он вышел за чем-то на улицу. Мотив неясен.

Среди выживших после стрельбы в Городе ветров были дети в возрасте пяти и шести лет, а также люди в возрасте от 12 до 30 лет, сообщает газета Chicago Sun Times.

Среди жертв стрельбы в городе было двое полицейских. Неизвестные офицеры были застрелены рано утром в понедельник при попытке разогнать толпу в городском парке Вашингтон.

Они были срочно доставлены в больницу, и, как ожидается, выживут после ранений.

За выходные в Филадельфии в общей сложности 17 человек получили огнестрельные ранения, 21 человек был ранен, семь человек погибли.

Во время шестичасовой оргии насилия в Филадельфии во время празднования 4 июля одиннадцать человек получили огнестрельные ранения, четверо погибли и еще один был зарезан.

Шесть из этих 11 застреленных были подростками в возрасте от 15 до 19 лет.

Мрачное число жертв включало двойное убийство, в ходе которого прозвучало более 100 выстрелов.

Вскоре после 22:30 в воскресенье более 100 пуль были выпущины против собравшихся на барбекю в Западной Филадельфии, попав 22-летнему Синкарру Джонсону-младшему (фото) в голову, 23-летнему мужчине – несколько раз в туловище, а 16-летней девочке – в ягодицы и ногу.

Джонсон-младший и 23-летний мужчина, личность которого не установлена, погибли. Подросток находится в стабильном состоянии, сообщили в полиции.

В субботу три человека получили смертельные огнестрельные ранения

Продолжение на английском…. Если честно, такие случаи становятся скучной повседневностью и мне остопиздело одно и то же переводить.

Тем более, что у лёвиков всё переливается яркими и убедительными цветами благолепия.

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