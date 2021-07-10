Мнение: Лишь бы запретить

Народ категорически против запретов. Вот, допустим, запрет держать в квартирах собак ростом больше 30 сантиметров. Большинству всё равно — кроме тех, конечно, кого уже успело покусать какое-нибудь животное. Но меньшинство, — владельцы таких собак, — будет готово даже на митинг собраться, лишь бы не переезжать со своим любимым питомцем за город.

При введении любого запрета народ делится на две группы: большая группа тех, кому наплевать, и маленькая группа тех, кому запрет больно прищемляет хвост. Понятно, что политики поддерживают интересы маленькой группы — она громче, она беспокойнее, она может доставить больше хлопот.

Из-за этого в большей части стран запреты работают плохо: политики недостаточно сильны, чтобы действовать в интересах общества против его желания. Вместе с тем, если мы посмотрим на западную Европу тридцатилетней давности, которая могла тогда служить образцом обывательского рая для всего мира, мы обнаружим, что за изнанкой видимого богатства находятся суровые, надёжно работающие запреты.

Сравните две приложенных к посту картинки. Левая выглядит богато, а правая бедно, так как справа власти прощают следующее:

— спутниковые антенны;

— самовольное остекленение балконов;

— установку кондиционеров;

— хлам на балконах;

— внешнее утепление стен;

— ЖКХ-арт;

— открытые люки;

— неуместные рекламные биллборды;

— вырубку деревьев;

— уродливые дома;

— парковку на газонах;

— идущие над землёй провода;

— переполненные мусорные баки;

— выбрасывание мусора из окон.

Всё вместе взятое составляет разницу между богатым районом и депрессивным гетто. При этом, обратите внимание, размер местного бюджета тут не имеет решающего значения.

К примеру, за порчу балконов или за установку кондиционеров можно выписывать штрафы хоть завтра, никакой подготовки для этого не нужно, был бы закон. Бюджету это будет даже приносить доход. При минимальной политической воле можно взять за задницу и любителей кидать окурки из окон. Видеокамера есть сейчас в каждом мобильнике, так что достаточно установить штраф побольше и создать механизм приёма видеодоносов от соседей.

Уродливые дома, да, стоят дешевле красивых, однако совсем ненамного. Сейчас застройщики экономят на архитекторах по двум основным причинам:

— у застройщиков нет вкуса;

— у покупателей новых квартир нет вкуса.

Решение проблемы, опять-таки, лежит вне финансовой плоскости: нужно просто подождать, пока средний культурный уровень не станет выше.

В общем, мы можем позволить себе жить «как в Европе» уже сейчас. Однако для этого нужно не увеличивать городские бюджеты, как думают наивные карго-культисты, а бить линейкой по рукам тех, кто превращает наши города в помойки. Для этого, в свою очередь, нужны изменения общественного сознания. Наши города станут красивыми, когда нынешнее «опять эти гады запрещают нам ковыряться в носу» превратится в европейское «наконец-то мы запрещаем этим гадам ковыряться в носу».

Впрочем, разумеется, всё вышесказанное относится не к реальной Европе, а к Европе воображаемой, из наших светлых воспоминаний. Сейчас Европа уже не та. В комментариях к посту на 9гаг, из которого я взял сегодняшнюю иллюстрацию, блогеры накидали реальных фотографий современного «рая» Западной Европы. Пожалуй, они говорят сами за себя:

https://9gag.com/gag/azMZAoq