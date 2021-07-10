Алексея Навального поместили в штрафной изолятор за критику движения «Талибан»*

Алексей Навальный получил 10 суток штрафного изолятора за «некорректные высказывания» в адрес запрещённой в России террористической группировки «Талибан»*.

Как сообщает пресс-служба ФСИН, инцидент произошёл во время вечернего просмотра телевизионных новостей, на который осуждённые имеют право согласно внутреннего распорядка. Навальный, увидев на экране прибывших в Москву для переговоров руководителей «Талибана», вдруг начал резко высказываться в адрес и движения, и МИД России.

– В 18:06 по местному времени осуждённый Навальный А.А., находясь в помещении отряда, без разрешения встал, и, указывая рукой на экран телевизора, где в это время демонстрировался сюжет программы «Время» о визите руководства запрещённой в России афганской террористической группировки, громко произнёс: «Это же террористы! Их Совбез ООН признал террористами и наш Верховный суд! Террористы в Кремле, вот потеха!» Также Навальный позволил себе произнести вырванную из контекста цитату министра иностранных дел Лаврова, – сообщается в пресс-релизе ФСИН.

Сотрудники владимирской ИК-2 уверены, что некорректные высказывания Навального могли создать у спецконтингента ложное впечатление о российской внешней политике. Поэтому его и ещё одного заключённого, ветерана афганской войны, немедленно изолировали от других осуждённых. Начальник колонии отметил, что статус политического заключённого не даёт Навальному права критиковать МИД России. Также он рекомендовал заключённым воздерживаться от оценок внутренней политики.

Законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани Ахмадзаем пообещало Навальному правовую поддержку при обжаловании решения о помещении в ШИЗО.

*Запрещенная в России организация

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