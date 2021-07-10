Участник проекта «Дом-2» выпал из окна в Москве

Бывший участник проекта «Дом-2» Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. Его тело нашли на Перервинском бульваре в столице.

Тело звезды телестройки нашли возле дома №22/1 на Перервинском бульваре в столице. Подробности устанавливаются, передает «Пятый канал».

По некоторым данным, трагедии предшествовала ссора мужчины с младшим братом.

Ранее сообщалось, что на телепроекте «Дом-2» умер оператор.