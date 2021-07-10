 

Участник проекта «Дом-2» выпал из окна в Москве

10.07.2021, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший участник проекта «Дом-2» Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. Его тело нашли на Перервинском бульваре в столице.

Тело звезды телестройки нашли возле дома №22/1 на Перервинском бульваре в столице. Подробности устанавливаются, передает «Пятый канал».

По некоторым данным, трагедии предшествовала ссора мужчины с младшим братом.

Ранее сообщалось, что на телепроекте «Дом-2» умер оператор.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / НАТО так зациклилось на России, что упустило из вида «китайскую угрозу»

03.05 / Уроки холодной войны помогут избежать противостояния в космосе

27.07 / Маску решил не надевать — советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус

09.04 / Губернатор Аляски призвал защитить «Северный Суэц» от арктической экспансии России и Китая

21.04 / В Украине за сутки сделали 15 тыс. прививок от коронавируса

13.10 / СК возбудил дело после уничтожения боевиков в Грозном

01.04 / Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина

07.09 / Мурашко напомнил, что пандемия коронавируса продолжается

28.04 / “Получила вторую дозу”. Уоттс вакцинировалась от коронавируса

17.01 / Вблизи Мариуполя полиция застрелила нарушителя. Перед этим он наехал на одного из правоохранителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика