В результате лесных пожаров в Челябинской области погиб человек

В результате лесного пожара в Челябинской области, перешедшего на населенный пункт, погиб один человек.

«В результате пожаров в Челябинской области погиб один человек. По предварительным данным, он отказался эвакуироваться, когда огонь перешел на населенный пункт», – передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Гибель человека при пожаре позднее подтвердил губернатор региона Алексей Текслер. По его словам, тело человека 1943 года рождения было найдено в Джабыке в завале.

«Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован», – сказал он на оперативном совещании на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что 18 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров в Челябинской области, сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.