В США выразили надежду на готовность Словении бороться с «влиянием» РФ и КНР

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар выразил, что Любляна, принявшая председательство в Совете ЕС, будет бороться с «влиянием» Москвы и Пекина.

В ходе выступления в конгрессе Госар напомнил, что 1 июля Словения стала председателем Совета ЕС – одного из главных органов интеграционного объединения, принимающих решения в Европе, передает RT.

По его словам, это произошло в достаточно сложное время как для ЕС, так и для всего мира.

«Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, – противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», – отметил конгрессмен.

Он считает, что из председательской программы Словении следует: страна готова решить среди прочих еще одну «беспрецедентную задачу» – «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем».

Напомним, США решили потратить на борьбу с влиянием РФ в 2021 году 290 млн долларов.