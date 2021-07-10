Сенатор США и европейские парламентарии обвинили Лукашенко в попытке подрыва соседних стран с помощью мигрантов

“Использование наиболее уязвимых категорий населения в качестве рычага в политических спорах – постыдно, его можно сравнить с актом воздушного пиратства, свидетелями которого мы стали в мае”, – говорится в заявлении.

Сенатор и парламентарии “попытку вытеснить мигрантов через границу Литвы” назвали “преступным и бесчеловечным актом”, а также “нападением на государство, входящее в состав ЕС и союзника НАТО”. Они призвали к “европейскому и трансатлантическому ответу” на действия режима Лукашенко.

“Мы призываем к запрету полетов в Беларусь… к санкциям против тех, кто причастен к организованной государством торговле людьми через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко”, – отмечается в заявлении.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 7 июля заявляла, что Литва построит на границе с Беларусью стену и разместит дополнительные войска для сдерживания потока нелегальной миграции. Премьер отметила, что власти Беларуси способствуют нелегальной миграции в Литву, предлагая мигрантам оплатить авиабилеты в Минск, написало Reuters.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила 2 июля, что Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью.

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