Волынец: Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля

“Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля. На сегодняшний день уже остановлена Славянская ТЭС. Все три станции государственного “Центрэнерго” работают минимальным составом оборудования. “Центрэнерго”, известное хроническими долгами за отгруженный с шахт уголь, снова предупредило о возможных проблемах с выполнением обязательств перед госшахтами. Очевидно, что и без того обескровленная отрасль стоит на пороге очередного кризиса. Этот кризис своими руками продолжает создавать НКРЭКУ в угоду спекулянтам и посредникам, паразитирующим на государственных энергокомпаниях”, – написал политик.

Он предупредил о вероятности срыва отопительного сезона в Украине.

“Подготовка к осенне-зимнему периоду фактически приостановлена: у генерирующих компаний нет средств на создание запасов угля и проведение ремонтов. Почему-то нет сомнений, что все это делается “независимым регулятором” для того, чтобы осенью был повод снова запустить в Украину электроэнергию из России и Беларуси”, – подытожил Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/869785703630674

Контекст:

Электроэнергия на оптовом рынке продавалась в начале июля по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные “Оператора рынка”, опубликованные в Telegram. “РБК-Украина” писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.

2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии “на сутки вперед” (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с “избыточной властью отдельных игроков”. “РБК-Украина” пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании “Энергоатом”, опубликованном 3 июня на официальном сайте.

“Главком” писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опускалась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час. “Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы”, – отмечало издание.

Операторы тепловых электростанций – государственная компания “Центрэнерго” в своем Facebook, а частная “ДТЭК Энерго” – призвали НКРЭКУ решить проблему с манипуляциями трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний.

6 июля еще один оператор ТЭС – компания “Донбассэнерго” – сообщил о “дефолтном” статусе из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии. “Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо”, – сказано в сообщении компании.

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