 

“Горячо”, “Ким вернулась”. Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини

10.07.2021, 12:18, Новости дня
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Кардашян предстала на снимках в фиолетовом бикини.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Горячо”, – прокомментировал mr.snuffleupagus2u.

“Она выглядит гораздо моложе и счастливее”, – отметила paola_gonzzal.

“Я чувствую твое чувство свободы! Я люблю эту Ким! Ким вернулась”, – добавила paola_gonzzal.

“Веселая Ким вернулась”, – написала saramcclung_.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”. Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Сейчас она находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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