Во Львове девушка пыталась сделать селфи на крыше цистерны поезда. Ее госпитализировали с 70% ожогов тела
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“9 июля в 20.35 на станции Пидзамче на железнодорожной цистерне было обнаружено тело жительницы Львова 1995 года рождения, которая получила поражения током от контактной сети”, – говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию с 70% ожогов тела.
Как сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, инцидент произошел неподалеку от улицы Ковельская.
“[Девушка], по словам свидетелей, желая сделать селфи, вылезла на цистерну поезда и ее ударило током”, – написал он.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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