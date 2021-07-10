Во Львове девушка пыталась сделать селфи на крыше цистерны поезда. Ее госпитализировали с 70% ожогов тела

“9 июля в 20.35 на станции Пидзамче на железнодорожной цистерне было обнаружено тело жительницы Львова 1995 года рождения, которая получила поражения током от контактной сети”, – говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию с 70% ожогов тела.

Как сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, инцидент произошел неподалеку от улицы Ковельская.

“[Девушка], по словам свидетелей, желая сделать селфи, вылезла на цистерну поезда и ее ударило током”, – написал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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