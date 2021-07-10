 

В Таджикистане произошло землетрясение: Пятеро человек погибли, пострадало 19 домов

10.07.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что сила подземных толчков в эпицентре составляла пять – шесть баллов, а в Душанбе два – три балла.

По предварительным данным, в результате землетрясения в некоторых селах пострадало 19 жилых домов.

“В сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района в результате землетрясения погибли пять человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, они госпитализированы”, – говорится в сообщении.

В Таджикистане создали комиссию для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясения, ее возглавил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Марсоход Curiosity снял необычные облака на Марсе

22.04 / “Мисс Украина – 2021″ состоится”. Новая собственница конкурса рассказала об изменениях

23.10 / В посетителей мечети в Париже бросили петарду

28.11 / Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством физика-ядерщика

26.07 / На юге Москвы загорелись несколько балконов

06.05 / На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп

08.03 / Китай готов скупать инфраструктуру, чтобы приблизиться к Арктике

10.11 / Депутатам Верховной Рады купили 14 Toyota Camry за 13 млн грн

14.10 / Московские власти опровергли связь смерти пенсионерки с работниками соцзащиты

06.10 / Франция введет уголовную ответственность за принудительные проверки на девственность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика