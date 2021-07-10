В Таджикистане произошло землетрясение: Пятеро человек погибли, пострадало 19 домов

Отмечается, что сила подземных толчков в эпицентре составляла пять – шесть баллов, а в Душанбе два – три балла.

По предварительным данным, в результате землетрясения в некоторых селах пострадало 19 жилых домов.

“В сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района в результате землетрясения погибли пять человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, они госпитализированы”, – говорится в сообщении.

В Таджикистане создали комиссию для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясения, ее возглавил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

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