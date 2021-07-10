Биолог из США выдвинула новую теорию появления COVID-19

По словам биолога из США Даниэль Андерсон, COVID-19 имеет не искусственное, а природное происхождение. Специалист ранее работала в лаборатории Института вирусологии, которая находится в китайском Ухане.

Даниэль Андерсон предполагает, что коронавирусная инфекция действительно могла случайным образом распространиться из лаборатории. Один из ученых просто мог заболеть COVID-19, когда работал с ним. Биолог думает, что вирус не создавали специально для того, чтобы инфицировать все человечество.

Существуют различные теории происхождения коронавируса. Американские исследователи считают, что COVID-19 не мог быть создан в качестве биологического оружия. Данный вирус есть в природе у летучих мышей. На каком-то этапе он научился переселяться и в других животных, а позже – инфицировал людей. Если говорить о последовательности генома SARS-CoV-2, то она соответствует тем коронавирусам, что уже ранее были в природе.

Источник: progorod76.ru