Ученые прокомментировали воздействие кофе и чая на COVID-19

Ученые, представляющие Северо-Западный университет, изучили влияние различных продуктов и напитков на COVID-19. Оказалось, что кофе и чай по-разному защищают организм человека от опасного вируса.

В процессе проведения исследования эксперты проанализировали данные 40 тысяч британцев. Оказалось, что ежедневное употребление нескольких чашек кофе снижает риск заболевания COVID-19 на 10%. Ученые выявили, что этот ароматный напиток дает иммунной системе «турботолчок». В кофе содержатся растительные вещества, которые способны активизировать иммунитет. Кроме этого, употребление этого напитка способно обеспечить защиту от коронавирусной инфекции даже тем людям, которые уже подверглись воздействию COVID-19.

Команда ученых изучила базовые составляющие диет, включая жирную рыбу, красное и обработанное мясо, чай и кофе, овощи и фрукты. Оказалось, что рацион с высоким содержанием бекона и колбасы увеличивал шансы серьезно заболеть коронавирусом. При этом, ежедневное употребление овощей имело аналогичный эффект с кофе. От инфицирования COVID-19 никак не могут защитить фрукты и чай.

Источник: www.mk.ru