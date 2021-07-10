 

Ученые прокомментировали воздействие кофе и чая на COVID-19

10.07.2021, 12:14, Разное
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Ученые, представляющие Северо-Западный университет, изучили влияние различных продуктов и напитков на COVID-19. Оказалось, что кофе и чай по-разному защищают организм человека от опасного вируса.
В процессе проведения исследования эксперты проанализировали данные 40 тысяч британцев. Оказалось, что ежедневное употребление нескольких чашек кофе снижает риск заболевания COVID-19 на 10%. Ученые выявили, что этот ароматный напиток дает иммунной системе «турботолчок». В кофе содержатся растительные вещества, которые способны активизировать иммунитет. Кроме этого, употребление этого напитка способно обеспечить защиту от коронавирусной инфекции даже тем людям, которые уже подверглись воздействию COVID-19.

Команда ученых изучила базовые составляющие диет, включая жирную рыбу, красное и обработанное мясо, чай и кофе, овощи и фрукты. Оказалось, что рацион с высоким содержанием бекона и колбасы увеличивал шансы серьезно заболеть коронавирусом. При этом, ежедневное употребление овощей имело аналогичный эффект с кофе. От инфицирования COVID-19 никак не могут защитить фрукты и чай.

Источник: www.mk.ru



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