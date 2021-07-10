Симптомы COVID-19 сохраняются в течении шести месяцев с момента заражения

Ученые из Сингапура после проведения исследования пришли к выводам, что симптомы COVID-19 могут сохраняться некоторое время после заражения. Речь идет об одышке, бессоннице, кашле, головокружении и постоянной утомляемости на протяжении шести месяцев.

Как отметили эксперты Наццентра инфекционных заболеваний, такие продолжительные симптомы наблюдаются у пациентов вне зависимости от того, какая тяжесть протекания COVID-19. За это состояние ответственность несут белки, формирующиеся в крови переболевших коронавирусом. Кроме этого, они повышают риск сердечно-сосудистых болезней. Страдают не только легкие, пораженные опасным вирусом, но и другие органы. Многие больные имеют проблемы с мелкими кровеносными сосудами, что может привести к блокировке системы кровоснабжения.

Результаты исследования продемонстрировали, что меньше всего от постковидного синдрома страдают этнические китайцы, которые старше 65 лет. Почему это происходит, исследователи пока затрудняются объяснить. При этом, затяжные симптомы COVID-19 зафиксированы у каждого десятого пациента из Сингапура.

Источник: tass.ru