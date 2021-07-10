В рамках подготовки к Олимпиаде белорусский ОМОН снял с дистанции 50 триатлонистов

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев отчитался об успешной подготовке бойцов ОМОН к Летним олимпийским играм в Токио.

В ходе учений была отработана дистанция, имитирующая трассу для соревнований по триатлону – виду спорта, который включает в себя плавательный этап, велогонку и бег.

В министерстве пояснили, что рассчитывают на успех белорусских атлетов именно в этом виде программы. Для достижения результата им понадобится помощь силовых структур. В ходе операции переодетые в цивильное оперативники нейтрализовали 50 соперников: десять из них были задержаны во время плавательного этапа – 3,86 км, ещё пятнадцать в ходе велогонки на 180,2 км, ещё 25 во время забега на 42,2 км.

Все нарушители правопорядка доставлены в милицейские участки. Им предъявлены обвинения в свержении государственного строя. В МВД отметили, что в учениях принимали участие и действующие триатлонисты, которые представят Белоруссию на Олимпийских играх.

– Как вы понимаете, задача учений – особо сложная. Принести первое в истории Беларуси олимпийское золото в триатлоне. Мы уже недавно отрабатывали задержания соперников на минском триатлоне, сегодня была последняя и решающая репетиция. Но день Ч у нас, конечно, будет в Токио. Мы надеемся, что Япония не откажет нам в визах, тем более, что представители МВД, КГБ и Следственного комитета будут в составе олимпийской делегации числиться тренерами и массажистами. Когда нам удастся пробраться на трассу для соревнований, там и будут проблемы у наших соперников. Даже если предположим будет скандал, результат будет уже утверждён, – заявил Караев на встрече с президентом Александром Лукашенко.

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