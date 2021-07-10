 

Предприниматели могут рассчитывать на городские сервисы при передаче сведений о вакцинировавшихся

10.07.2021, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предприниматели и представители столичных организаций, обязанных вакцинировать
от коронавируса 60 процентов сотрудников, могут обратиться по горячей линии. Так они получат возможность задать специалистам вопросы о том, как передавать информацию о вакцинации.

Также предприниматели могут воспользоваться для этого новым сервисом портала i.moscow. При этом сведения должны быть предоставлены до 15 июля.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, вопросы о подаче данных поступают все чаще, горячая линия продолжает работать в круглосуточном режиме, однако времени для предоставления сведений уже остается мало. Также руководитель департамента порекомендовал предпринимателям подавать данные о вакцинированных сотрудниках сейчас, чтобы до 15 июля успеть устранить неточности, в случае из возникновения.

Предприниматели смогут получить доступ к сервису, если им пришло уведомление о несоответствии данным налоговой службы заявленной численности работников после загрузки заполненной формы в корпоративном кабинете на портале mos.ru. Для работы с новым сервисом работодатель должен на
i.moscow
заполнить форму о численности работников за прошлый квартал. В случае, если данные введены не корректно, организация сможет подать сведения заново.

Работодатели в Москве, по постановлению главного санитарного врача столицы, обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников. В частности, это касается тех, кто работает в сферах услуг, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий, а также работников подведомственных организаций и госслужащих.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Лукашенко назвал виновников массовых беспорядков в Белоруссии

02.04 / Ученые зафиксировали рост мертворожденных из-за пандемии

15.02 / Зависимые от Лукашенко бизнесмены больше всего боятся смены власти в Белоруссии – журналист Малашенков

16.01 / Такой харизматичный, ах! – Личное мнение

02.08 / За это в Беларуси нынче сажают

23.11 / После выписки из реанимации Хрусталев сразу встал на лыжи

18.03 / США и Китай могут столкнуться в Индо-Тихоокеанском регионе

14.07 / Россиянка на неделю оставила двухлетнего ребенка без еды ради выпивки

11.02 / Куда пойти в День всех влюбленных: предложения от московских ресторанов

22.09 / “Знойная женщина”: декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика