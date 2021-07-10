Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах в России

Американский закон об иноагентах позволяет принимать жесткие решения по ограничению свободы слова, затруднению деятельности СМИ и распространению информации, отметил Володин. “За нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет”, – добавил спикер.

Председатель ГД напомнил, что в России иноагентами могут признать только тех, кто получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Но работать им не запрещено.

Согласно отечественному закону, наказание следует за злостное уклонение от обязанностей, и она не такое суровое, как в США, подчеркнул Володин. “В России это штраф, обязательные либо исправительные работы или максимальный срок лишения свободы — 2 года”, – отметил он.

Кроме того, спикер ГД напомнил о недавнем выступлении Елизаветы II в парламенте, где она рассказала о намерении представить билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого — создание реестра лиц-иноагентов.

“Мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться”, — добавил Володин.