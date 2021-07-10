 

Мнение: Ну и КАК я после этого мог у кого-то хоть рубль попросить?:(

10.07.2021, 12:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня опаздывал на деревенский автобус, потому что с пудовой сумкой не очень-то разбежишься, и подумал – а я ведь НИ РАЗУ не просил никого себя подвезти, даже знакомых или соседей! Хотя так себе удовольствие топать полтора километра, особенно в грозу, после покоса или когда ты нагружен что ломовой конь, но я, блэт, лучше упаду замертво, чем у кого-то что-то в жизни попрошу! Потому что для меня попросить хоть что-то – это смерти подобно, я в жизни до такого не унижусь, хоть и никогда завышенной самооценкой вроде не страдал. И вот теперь впору бы спросить своих врагов, так ведь не ответят же, – МОГ я на самом деле хоть рубль у кого-то когда-то попросить в ЖЖ? Да вот у меня был случай, когда в переполненном автобусе деньги тиснули, пришлось на проезд занимать потом на обратный путь у соседки, так я такой опаный стыд при этом испытывал, что и словами не передать! Так это я их ЗАНИМАЛ и честно вернул до копейки, а вы сочиняете, будто я ПОБИРАЛСЯ, как алкашня на бухло какая-нибудь! Издеваетесь?:(

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Мнение: Жизнь как приговор

04.12 / Джунгли Борнео ученые назвали вероятным источником следующей пандемии

20.04 / Студентка обвинила юмориста Александра Морозова в изнасиловании и жестоком избиении

15.03 / «Светятся ногти»: переболевшие COVID-19 столкнулись с необычным явлением

26.08 / Меган Маркл обсудила с известной феминисткой Глорией Стайнем гражданские права

07.08 / «Трачу 2 млн в месяц» -Иосифу Пригожину недостаточно на жизнь 50 000 рублей

12.04 / Мнение: О празднике непричастных

15.01 / В большинстве регионов России не успевают закупить химикаты для хлорирования крещенских купелей

29.06 / Настя Каменских обнародовала фото с тайной свадьбы

30.06 / Мнение: Подлодки, потерянные развитыми странами Запада после 1945 г.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика