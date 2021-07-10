Мнение: Ну и КАК я после этого мог у кого-то хоть рубль попросить?:(

Сегодня опаздывал на деревенский автобус, потому что с пудовой сумкой не очень-то разбежишься, и подумал – а я ведь НИ РАЗУ не просил никого себя подвезти, даже знакомых или соседей! Хотя так себе удовольствие топать полтора километра, особенно в грозу, после покоса или когда ты нагружен что ломовой конь, но я, блэт, лучше упаду замертво, чем у кого-то что-то в жизни попрошу! Потому что для меня попросить хоть что-то – это смерти подобно, я в жизни до такого не унижусь, хоть и никогда завышенной самооценкой вроде не страдал. И вот теперь впору бы спросить своих врагов, так ведь не ответят же, – МОГ я на самом деле хоть рубль у кого-то когда-то попросить в ЖЖ? Да вот у меня был случай, когда в переполненном автобусе деньги тиснули, пришлось на проезд занимать потом на обратный путь у соседки, так я такой опаный стыд при этом испытывал, что и словами не передать! Так это я их ЗАНИМАЛ и честно вернул до копейки, а вы сочиняете, будто я ПОБИРАЛСЯ, как алкашня на бухло какая-нибудь! Издеваетесь?:(

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