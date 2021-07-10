Мнение: Междуреченская битва

Междуреченская битва

На днях президент в послании сильно возмущался. В учебниках истории даже Сталинграда нет! Да ёшки-матрёшки! Я вам тоже один учебник истории почитаю. Только за стул держитесь. Потому как этот учебник Министерством образования утверждён. С официальным грифом. Кому это самое министерство подчиняется и кто министра назначает мы даже намекать не будем. Вот, пожалуйста. Свеженький учебник для школы. Вышел меньше трёх лет назад. Называется «всеобщая история для девятого класса». Авторы оба с чудной фамилией Сороко-Цюпа. Читаем – рекомендовано министерством образования.

Что характерно, учебник новый, а написано всё по-старому. Вот у меня на полке старенький учебник истории для школы автора Кредера. Издан ровно четверть века назад, в самый разгул демократии. Четверть века прошло, а главные тезисы ничуть не поменялись. Правда, у Кредера всё честнее, я сейчас расскажу почему.

А тезисы всё те же. Тоталитарный режим после Революции, неготовность к Войне, преступник Сталин. Самое главное происходило не в Сталинграде, а Перл Харборе и Северной Африке. Только у Крёдера прямо под обложкой напечатано, что издан он на средства фонда Джорджа Сороса. То есть прямая вражеская пропаганда в наших школах. Гриф министерства, кстати, на учебнике Кредера тоже есть.

Кстати, забавный штришок. На той же полке у меня стоит фундаментальный труд Курта фон Типпельскирха от пятьдесят первого года. Фашистского генерала на минуточку. Так вот отчего-то Типпальскирх про Сталинград знал прекрасно. И про точку перелома в Войне. А вот Перл Харбору у него посвящён ровно один абзац – было там что-то, военного значения не имело. Ну оставим историю истории, вернёмся к учебнику современному. Учебник за девятый класс посвящен истории современности. От первой мировой до наших дней. На обложке, что характерно, Сиднейская опера.

Великой Октябрьской Социалистической Революции посвящено ровно одно предложение – в 1917 большевики во главе с Лениным пришли к власти. Индустриализации и коллективизации вообще нет.

Зато про Сталина есть. Вот послушайте:

Сталин заблаговременно был предупреждён о готовящейся фашистской агрессии, но не принял должных мер для подготовки армии и народа к нападению. Сыграли свою роль и массовые репрессии против десятков тысяч военных руководителей Красной Армии. Солдаты и офицеры не несут никакой ответственности перед историей и народом за преступные ошибки и безответственность Сталина.

Ёлки-иголки! Я же совсем недавно читал примерно такое же! Это же почти слово в слово пропагандистское письмо Эренбургу от видного антисоветчика Лейбы Хентова. Он же британский пропагандист под псевдонимом Эрнст Генри.

Только этого самого Генри в пятьдесят третьем КГБ арестовало за измену Родине и шпионаж в пользу английских спецслужб. А его эти так называемые открытые письма почему-то издавали в капиталистическом ФРГ и зачитывали на американском Радио Свободы.

В ужасе перевернул обложку, покрутил и так, и так. Нет, фонд Сороса не обозначен. И грифа Аллена Даллеса на учебнике не стоит. Две тысячи восемнадцатый год. Рекомендовано Министерством образования. Здорово, да?

Требованиям президента, кстати, учебник соответствует. Про Сталинград там есть. Сталинградской битвы нет, а Сталинград есть. Я его, правда, сначала не заметил. Думаю откуда в истории двадцатого века какое-то междуречье? Шумеры с вавилонянами?

В учебнике про Сталинградскую битву всего пара предложений, вот послушайте:

Советские войска под командованием Жукова, Василевского, Рокоссовского и других полководцев окружили и ликвидировали в районе междуречья Волги и Дона группировку под командованием фельдмаршала Паулюса.

Оценили красоту изложения? В междуречье они окружили. Лишь бы ненавистное имя города Сталина не упоминать. Ровно как и самого Сталина среди генералов. На секунду напомню, что служил Иосиф Виссарионович в той Войне в скромной должности Главнокомандующего.

И так называемые «Советские войска» тогда назывались Красной Армией. Угадайте почему. Ну понятно, про Революцию нельзя. Про неё и так одно предложение уже было в первой части.

Зато, обратите внимание, Паулюс у них фельдмаршал. И ни слова про котёл, в который умелыми действиями наших стратегов удалось загнать и задушить три сотни тысяч фашистов. Про то, что фельдмаршальский жезл Паулюсу Гитлер прислал в окружение самолётом. Чтобы по старому дворянскому обычаю новоявленный фельдмаршал скорее застрелился, чем сдался в плен. И ни слова о позорной капитуляции Паулюса нашим войскам. И про забытый в палатке, никому не нужный фельдмаршальский жезл.

Была же битва, в учебнике отражено? Какие вопросы?

Зато героическим победам над песками Северной Африки генерала Монтгомери посвящено страниц больше, чем всей Великой Отечественной. Пески отстреливались не сильно. Гораздо слабее, чем триста тысяч фашистов. В междуречье.

https://vk.com/wall-57478050_225784 – цинк

Достойный наследник "Волгоградской битвы".

Само собой, все эти прекрасные учебники "истории" и "методические пособия" прекрасно существуют в условиях официальной болтовни про защиту исторической достоверности.

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