Кузнецова призвала разработать меры поддержки волонтеров-профессионалов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала разработать в стране меры поддержки волонтеров-профессионалов, это должно стать следующим шагом после закрепления добровольческой деятельности в законодательстве, информирует пресс-служба партии «Единая Россия» (ЕР).

Кузнецова сообщила во время посещения единого волонтерского штаба в Благовещенске, что «сегодня, когда волонтерство стало более профессиональным и носит системный характер, необходимы нормы, которые установят меры поддержки для конкретных людей, занимающихся волонтерской деятельностью», говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Число добровольцев растет. Я думаю, пришло время для следующего шага. Мне кажется важным, чтобы государство, приняв закон о волонтерской деятельности и отчасти регламентировав ее, сказало и следующее слово – о том, как оно может поддержать не организацию, а конкретного волонтера», – сказала омбудсмен.

Одной из мер поддержки, по ее словам, может стать принятие нормы об учете волонтерской деятельности при приеме на работу.

«Для волонтеров-добровольцев, которые занимаются этой деятельностью постоянно, это должно иметь «добрые последствия» в профессиональной деятельности. Например, при приеме на работу. Я считаю, что очень важно, например, при приеме на госслужбу, при решении каких-то кадровых вопросов учитывать волонтерский опыт. По данным Минэкономразвития, за семь лет выросло на 13% число добровольцев. И само понимание волонтерской деятельности претерпело эволюцию», – отметила она.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в свою очередь рассказал, что в регионе сегодня работают более 4 тыс. добровольцев.

«Мы в прошлом году начали и в этом продолжаем работу по ковиду. Это неоценимая помощь в самый тяжелый момент: это и деятельность волонтеров-медиков; и работа с гражданами, которые не могут покидать свои дома, старшего поколения (65+); доставка продуктов питания. Многие ребята в «красной зоне» работали, оказывали помощь медицинским работникам. Этот год нам тоже расслабиться не дает. Недавно у нас прошло наводнение, последствия мы еще продолжаем ликвидировать», – сообщил он.

Напомним, по предложению президента России Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии.

Ранее в ОНФ объяснили необходимость создания единого штаба волонтерских организаций.