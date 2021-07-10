 

Власти Будапешта предложили пожилым людям сделать тест на антитела после вакцинации от COVID-19

10.07.2021, 11:24, Новости дня
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Отмечается, что прививки пожилым людям в основном делались китайским препаратом от Sinopharm.

Заместиель мэра Будапешта Амбрус Кисс заявил, что правительство Венгрии должно заказать для этих людей третью дозу вакцины.

Тестирование продолжится на следующей неделе, его полные результаты ожидаются к концу июля.

Контекст:

Венгрия – единственная из стран ЕС, которая развернула вакцинацию китайским препаратом от Sinopharm, одобренным в начале мая ВОЗ.

AP отмечало, что в публичном доступе мало информации об эффективности вакцины от Sinopharm. Отдельная группа, которая консультирует ВОЗ по вопросам вакцин, заявляла о высокой уверенности в том, что препарат эффективен в возрастной группе от 18 до 59 лет, но есть “низкий уровень доверия” к информации о его эффективности для людей старше 60. Члены этой группы сообщали, что опасения связаны с побочными эффектами, которые возникают у пациентов в возрасте 60+.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), первую дозу вакцины против коронавируса в Венгрии получило 5,4 млн человек (68% от населения страны старше 18 лет), более 5 млн вакцинированы полностью (63,1%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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