 

“Невероятное шоу”. Тина Кароль поделилась самыми яркими моментами с выступления на Atlas Weekend

10.07.2021, 11:24, Новости дня
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“Момент не упускай! А что тебе понравилось и запомнилось больше всего?”, – подписала она пост.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

В комментариях фанаты делились впечатлениями от шоу. Многие отмечали, что больше всего их порадовало исполнение старых треков певицы – “Ноченька” и “Выше облаков”.

Также фанаты отметили и относительно новую песню Тины Кароль “Найти своих”, выпущенную в прошлом году.

“Полное единение людей на “Ноченьке”. А вообще это целостная бомба”, – прокомментировала vidchuymene.

“Все выступление просто шикарное. Но больше всего это “Найти своих” и “Выше облаков”, и переход между ними. Песни идут подряд и это просто настолько. Разрыв сердечка”, – поделилась впечатлениями dantina_magiyazhizni.

“Нам запомнилось абсолютно все, это было невероятное шоу”, – пишет tinochka_krl.

Контекст:

Тина Кароль выступала на Atlas Weekend 5-го и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5-го по 11 июля.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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