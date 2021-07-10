 

Число жертв обрущения дома в Майами возросло до 79 человек

10.07.2021, 11:24, Новости дня
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Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что это “ошеломляющее и душераздирающее число, которое очень сильно потрясло всех”.

61 человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Министр иностранных дел Парагвая сообщал 8 июля, что среди найденных было тело сестры первой леди страны.

Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.

5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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