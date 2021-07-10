“Идет быть в положении”. Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы

“Если не в Прованс за лавандой, то в пригород Киева. Почти середина лета, а еще так много не охваченных летних развлечений, сап борды еще в кладовке, хотя с балансом сейчас будут проблемы”, – подписала телеведущая фото.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Катенька, как Вам идет быть в положении. Всегда любуюсь”, – прокомментировала vovchokvalentina.

“Очень красиво”, – подчеркнула a.igina.vs.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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