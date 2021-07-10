 

“Идет быть в положении”. Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы

10.07.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если не в Прованс за лавандой, то в пригород Киева. Почти середина лета, а еще так много не охваченных летних развлечений, сап борды еще в кладовке, хотя с балансом сейчас будут проблемы”, – подписала телеведущая фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Катенька, как Вам идет быть в положении. Всегда любуюсь”, – прокомментировала vovchokvalentina.

“Очень красиво”, – подчеркнула a.igina.vs.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Рубль признан самой недооцененной валютой

14.02 / Минфин не исключил инвестирования средств ФНБ в 2021 году

28.07 / Пустые пляжи и рестораны — COVID-19 нанёс тяжёлый удар по европейскому туризму

04.12 / В Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией

03.10 / В Германии открыли памятник Горбачеву

17.11 / В Керчи встретили «Поезд Победы»

12.07 / Bloomberg – Facebook подумывает ввести «дни тишины» перед выборами в США — но демократы считают, что от этого выиграет только Трамп

03.08 / Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой

01.03 / Пресса стала «не вполне свободной» — американских журналистов заставят платно проверяться на COVID-19 для доступа в Белый дом

03.09 / США ввели санкции против 11 компаний, способствующих экспорту иранской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика