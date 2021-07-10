Певицу МакSим будут спасать с помощью пищевой добавки

Артур Цветков, друг семьи певицы МакSим, пояснил о том, что ее хотят спасти с помощью специальной пищевой добавки. Этот «секретный» препарат помогает тяжелым больным преодолевать последствия коронавирусной инфекции.

На протяжении трех последних недель артистка находится в искусственной коме. У МакSим диагностировали тяжелую форму пневмонии, но COVID-19 тесты не подтвердили. Состояние певицы стабильно тяжелое, поэтому вывести из медикаментозного сна ее пока не могут. Близкие Марины Максимовой нашли изобретателя пищевой добавки, которая поможет артистке справиться с последствиями опасной болезни. Но для этого она должна прийти в сознание. Стоимость 20 ампул «секретного препарата» – 90 тысяч рублей.

Ранее о своем выздоровлении пояснила директор МакSим Маргарита Соколова. Она была госпитализирована вслед за артисткой, но смогла побороть болезнь и уже вернулась к семье. Маргарита Соколова заинтриговала, что скоро поделится с поклонниками певицы хорошими новостями.