Врачи рассказали о самых бесполезных советах по уходу за новорожденным ребенком

После рождения первого ребёнка множество родителей сталкиваются с огромным количеством советов по уходу за новорожденным. Врачи назвали самые бесполезные их них, которые могут привести к опасным последствиям.

Один из самых устоявшихся советов заключается в необходимости туго пеленать ребёнка, чтобы его ноги не были кривыми. Неонатологи выступают категорично против подобных рекомендаций и отмечают, что из-за пеленания может нарушиться дыхание, вплоть до летального исхода. Кривизна ног действительно может развиться у новорождённого, но это результат игнорирования рекомендаций педиатра и отказ от приёма необходимого витамина D. Купание только в кипячёной воде или растворе марганцовки для снижения покраснений тоже не является хорошим советом. Педиатры рекомендуют купать ребёнка в самой обычной воде, а вот в случае с раствором нужно быть предельно осторожным. Правильно развести его может только медицинский работник, но даже в этом случае нет никаких показаний для того, чтобы окунать ребёнка в такую воду, так как высока вероятность химического ожога.

Класть монетку на пупок, чтобы не развилась грыжа. Это самый бесполезный совет, так как пупочная грыжа является следствием слабости мышц и требует вмешательства медиков. Избавиться от неё народными средствами нельзя. Также нельзя игнорировать плачь ребёнка. Устоялось мнение, что во время плача разрабатываются лёгкие, но это верно только для первой минуты самостоятельной жизни новорождённого, когда жидкость после пребывания внутри утробы начинает всасываться в лёгкие. Во всех остальных случаях длительный плач – признак, который не стоит игнорировать. Это касается и плохого сна, якобы из-за щетины на спине. Пушок новорождённых не доставляет им никакого дискомфорта, и поэтому любые нарушения отдыха нужно рассматривать как повод для обращения к врачу, если они не вызваны внешними факторами.

В завершении медики рассказали ещё о нескольких бесполезных советах, включая проветривание. Сквозняк в доме не способен нанести вред организму даже новорождённому, ведь все заболевания, включая простудные, он приобретает от матери, а не из-за внешних раздражителей. Поэтому проветривание необходимо. Также опасным можно считать совет по лечению запора у ребёнка при помощи хозяйственного мыла. Педиатры отмечают, что любые нарушения в нормальной работе организма требует вмешательства только специализированных медиков. Запор является таковым, и лечить его самостоятельно крайне опасно для здоровья ребёнка. Это касается и ходунков, которые могут навредить малышу, так как не способны объезжать препятствия и при столкновении с ними могут перевернуться, что чревато травмой головы.

Источник: www.e1.ru