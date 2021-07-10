Анастасия Решетова призналась, что терпела рукоприкладство мужчин

Модель Анастасия Решетова решила пообщаться со своими фолловерами с помощью ответов на вопросы в Instagram в разделе «Сторис». Экс-девушка Тимати призналась, что терпела рукоприкладство со стороны мужчин.

Один из подписчиков поинтересовался, были ли в жизни инстадивы моменты, когда на нее поднимали руку. Анастасия Решетова заявила, что это было «много раз и болезненно». По словам модели, сейчас бы она точно не допустила такого поведения представителей сильного пола по отношению к ней. Знаменитость понимает, что ее откровение может привести к порицанию со стороны женщин, что она допустила такую ситуацию в своей жизни. Ответ на вопрос Анастасия Решетова сопроводила снимком пасмурной Москвы.

Кто именно поднимал руку на нее, модель так и не сказала. О недостойном поведении своего экс-возлюбленного Тимати она никогда не говорила. Вероятнее всего, рукоприкладство было в прошлых отношениях, до романа с известным рэпером.

Источник: www.5-tv.ru