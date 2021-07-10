 

Альцгеймер? Джо Байден снова забыл имя американского министра

10.07.2021, 11:14, Разное
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Президент США Джо Байден снова угодил в курьёзную ситуацию. Политик в очередной раз забыл имя высокопоставленного американского чиновника.

Байден не смог вспомнить фамилию министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. Выступая в прямом эфире одного из американских телеканалов, глава Белого дома неуверенно назвал его по имени, а затем запнулся. После заминки американский лидер всё же нашёл выход из ситуации, назвав руководителя Минздрава “мистером секретарём”.

Видео инцидента опубликовало на своей странице в “Твиттере” одно из местных изданий. Увидев конфуз, пользователи Сети ничуть не удивились, ведь Джо Байден прежде неоднократно забывал имена чиновников, включая министра обороны Ллойда Остина, а также путался в словах и данных и часто спотыкался на ровном месте. Некоторые наблюдатели выражают обеспокоенность состоянием здоровья президента, предположив, что он страдает от старческих заболеваний мозга, таких как деменция или болезнь Альцгеймера. К слову, президент на три с половиной года старше даже своего великовозрастного предшественника: Дональду Трампу в июне исполнилось 75 лет, в то время как Байдену в ноябре исполнится 79.

Стоит отметить, что в конце июня Джо Байден так же забыл об обрушении многоквартирного дома в штате Флорида. В результате происшествия десятки людей пропали без вести.



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