Мнение: Доклад CNA. Российские силы в Западном Военном Округе

Доклад CNA (Centar Naval Analyses https://www.cna.org/) посвященный анализу российских вооруженных сил в Западном Военном Округе, где отмечается усиление группировки ВС РФ на западном направлении, проведенные в ЗВО структурные реформы и модернизация материально-технической части.

CNA является некоммерческой аналитической структурой, которая готовит аналитику для ВМС США и Корпуса морской пехоты, регулярно получая гранты от Пентагона и различных окологосударственных фондов. Данный доклад профинансирован Центром Карнеги.

В рамках полевой программы Центра около 50 аналитиков направляются в ВМС, Корпус морской пехоты и Объединенные командования по всему миру. Назначения варьируются от авианосных ударных групп и экспедиционных сил морской пехоты до Тихоокеанского командования США. Полевые аналитики включены во все функции командования и обеспечивают аналитическую поддержку в реальном времени по оперативным проблемам, имеющим непосредственное отношение к военным.

Ниже, интересная инфографика из доклада.



Западный Военный Округ.



1-я Гвардейская танковая армия.



20-я общевойсковая армия.



6-я общевойсковая армия.



Части воздушно-десантных войск.



Отдельные части подчиненные командованию Западного Военного Округа.



Группировка ВС РФ в Калинингрдском анклаве.



6-я армия ВВС и ПВО.



Дивизии ПВО 6-й Армии ВВС и ПВО.



Поставки новых самолетов для ВКС 2008-2020 согласно подсчетам авторов доклада.



Расчетные силы ЗВО.



Учения "Запад-2017". Разгром войск НАТО в "польском коридоре".

Ну и выводы относительно ВС РФ в ЗВО:

С 2014 года российские вооруженные силы демонстрируют способность выполнять нерегулярные боевые задачи под руководством специальных сил, вести высокотехнологичную маневренную войну с бронетехникой, механизированными и артиллерийскими силами, проводить эффективные воздушные операции, наносить дальние воздушные удары с высокой точностью. Косвенная угроза применения ядерного оружия использовалась для продвижения интересов государства и сдерживания потенциально враждебных действий против России в феврале и марте 2014.

Решение отойти от концепции бригады к более масштабным наземным операциям под руководством дивизии подчеркивает разницу в оценках угроз между нынешним министром обороны Сергеем Шойгу и его предшественником Анатолием Сердюковым. Последний ожидал, что будущие войны будут ограничиваться локальными конфликтами, похожими на конфликты в Грузии в 2008 году.

Представление МО заключается в том, что конфликт с НАТО возможен, хотя и маловероятен, и что, учитывая расширение альянса в сторону России, Москва должна быть готова к широкомасштабным операциям с использованием полков и дивизий в качестве своих основных маневренных сил Преобладающие разработки сосредоточены на создании тяжелых сил, которые могут подавить более близкого противника вблизи российских границ и которые могут дать преимущество на начальных стадиях конфликта и таким образом довести его до быстрого завершения, или по крайней мере поставить Россию в выгодное положение для переговоров. При этом уроки, извлеченные из сирийской кампании, как представляется, также учитываются в вооруженных силах. Создание легких и сверхлегких батальонов направлено на дальнейшее повышение мобильности и маневренности подразделений сухопутных сил, особенно в районах, где другие соединения представляются слишком тяжелыми или нуждаются в значительной материально-технической поддержке.

НАТО, однако, не является единственным врагом "у ворот". Стремление к созданию новых полков, дивизий и армий вокруг Украины с 2014 года ясно свидетельствует об обеспокоенности возможной эскалацией конфликта на этом юго-западном стратегическом направлении. В то же время эти силы могли бы быть передислоцированы в Беларусь или дальше на север вблизи Прибалтики, если это потребуется, чтобы создать благоприятную корреляцию соотношений сил в целевых зонах боевых действий.

Расширение дивизий как в сухопутных, так и в воздушно-десантных войсках сдерживается нехваткой живой силы, соответствующей техники, приоритетами модернизации и – что, пожалуй, самое важное – финансовыми соображениями. Процесс расширения ВДВ до исторической конфигурации из трех сегментов идет медленно. 1-я ГвТА имеет две маневренные дивизии, в то время как ее предшественник холодной войны имел три. Аналогично, каждая дивизия должна была иметь шесть полков, но пока что их только пять.

Российская политика заключается в том, чтобы наращивать и поддерживать силы для ведения обычной войны по соседству с Россией и поддерживать достаточный потенциал для достижения немедленного сдерживающего эффекта за счет размещения в мирное время военных подразделений и возможностей, которые идут вместе с ними. Это касается не только строго наступательных операций, но и оборонительных. Взрывное увеличение числа средств ПВО, развернутых в ЗВО в последние годы, существенно затруднит воздушные операции любого обычного противника. Средства дальнего радиуса действия также гарантируют, что Россия сможет наносить высокоточные удары по стратегическим средствам, чтобы подорвать командование и контроль противостоящих сил.

Для поддержки таких операций Россия в последние годы наращивает свои материально-технические и вспомогательные возможности, чтобы обеспечить постоянный поток материальных средств на поле боя, эвакуировать и ремонтировать технику, когда это необходимо, и проводить дезинформационные операции с точки зрения передвижения и сборки российских подразделений.

В значительной степени завершилась реорганизация частей, дислоцированных в Западном военном округе.

Хотя некоторые нововведения тактического уровня, основанные на боевом опыте, могут быть внедрены в сухопутных войсках, основные компоненты боевых действий и поддержки уже созданы. Тем не менее есть слабые области, которые потребуют решения. Реструктуризация российских активов в Калининградской области продолжается, но темпы вялые.

Несмотря на то, что Санкт-Петербург находится под усиленной защитой с помощью нескольких объектов ПВО, элементы сухопутных сил должны быть значительно усилены, даже если они будут проводить эффективные оборонительные операции – и тем более если они будут выполнять наступательные задачи на Балтике

В августе или сентябре 2021 года Россия и Беларусь проведут оперативно-стратегические учения "Запад-2021". Это даст представление о том, как изменилась оценка угроз России за последние четыре года и как она планирует вести войну с близким противником на своих границах. Политический кризис, разразившийся после прошедших в августе 2020 года президентских выборов в Беларуси, и заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, обвиняющие НАТО и ЕС в политических потрясениях, свидетельствуют о том, что НАТО вновь станет главной целью учений. Многочисленные призывы к России о военной и политической помощи оставили Лукашенко ослабленным по отношению к России в условиях требований Москвы ускорить слияние двух стран. "Запад-2021" предоставят российским войскам идеальную возможность остаться в Белоруссии. Если это произойдет, то военной позиции НАТО в Польше и Прибалтике придется приспосабливаться к вызову значительно расширенного поля боя (от Белоруссии до Калининграда) и сокращению времени развертывания российских сил.

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/Russian-Forces-in-the-Western-Military-District.pdf – скачать отчет в pdf

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