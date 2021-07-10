 

Лесные пожары уничтожили более 70 строений в Челябинской области

10.07.2021, 10:56, Новости дня
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Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В МЧС сообщили, что за минувшие сутки общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области выросла до 14 тыс. гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, там загорелись десятки домов и дач. Ликвидация пожаров осложняется сильным шквалистым ветром, передает РИА «Новости».

На борьбу с огнем направили два эшелона аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС в количестве 170 человек и 28 единиц техники. Всего в тушении возгораний и защите населенных пунктов принимают участие более 600 человек, 142 единицы техники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда.

«Для координации работ по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим в Магнитогорск прибыла оперативная группа МЧС России. Ее возглавляет замглавы ведомства Илья Денисов», – передает ТАСС.

«По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, за время ЧС за медицинской помощью обратились 18 человек. Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями», – говорится в сообщении правительства региона.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, угрозы населенным пунктам в Челябинской области из-за природных пожаров нет

«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населенных пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», – приводит пресс-служба губернатора его слова.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров под Челябинском возросла почти втрое. Природный пожар в населенном пункте Джабык в Челябинской области перекинулся более чем на 60 домов, в том числе 40 жилых. Также пожар охватил очередной населенный пункт – поселок Запасное Карталинского района.



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