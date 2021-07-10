 

Полиция Молдавии предупредила подготовке провокаций на участках в Приднестровье

10.07.2021, 10:56, Новости дня
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Замглавы генинспектората полиции Молдавии Марин Максиан предупредил о готовящихся провокациях на участках, где голосуют жители Приднестровья, в день досрочных парламентских выборов.

«Полиция обладает информацией о попытках провокаций в день выборов со стороны некоторых избирательных конкурентов в зоне безопасности. Речь идет о попытках помешать принять участие в голосовании гражданам Молдавии, живущим на левом берегу Днестра», – цитирует РИА «Новости» Максиана.

Он заявил, что полиция знает конкретных лиц, которые должны организовать провокации и массовые беспорядки в день выборов, добавив, что правоохранители будут реагировать на любые попытки дезорганизации.

«Попытки регулировать, кто имеет право голосовать, а кто нет – это намеренное нарушение, поэтому полиция просит наблюдателей следить за ситуацией, фиксировать нарушения и не позволять вмешиваться в работу избирательных комиссий на участках. Полиция будет реагировать на попытки проведения проплаченных провокационных акций», – добавил Максиан.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Ранее Москва заявила о вмешательстве США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии, а бывший молдавский президент, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон сообщил о планах Запада создать в республике антироссийское парламентское большинство.



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