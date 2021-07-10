 

Украина заявила о завершении учений НАТО Sea Breeze-2021

10.07.2021, 10:56, Новости дня
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Командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил о завершении учений Sea Breeze-2021 в Одесской области.

«Учения Sea Breeze-2021 завершены! Все возложенные задачи выполнены в полном объеме», – приводит слова Неижпапы Facebook ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений, но уже в Болгарии.

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона».

Учения Sea Breeze-2021 проходили с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.



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