“Вот это бедра”. Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри. Всем классных выходных”, – написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Красотка и богиня”, – прокомментировала lysenkok00.
“Вот это бедра”, – отметил aleksandrnovikov664.
“Аж челюсть отвисла. Какая Вы клевая”, – написала ll_tatyana_al_sl.
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет