 

Группа ТІК выпустила зажигательную песню про любовь и летний отдых. Аудио

10.07.2021, 10:30, Новости дня
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По словам фронтмена группы Виктора Бронюка, девушки из “ассоциация Лилек” часто обращались к нему с просьбой написать трек в честь их имени. И вот пазлы сошлись: пришла музыка, слова, аранжировка, отмечает он.

“Лілька” авторства ТІК – это песня про любовь и прелести летнего отпуска на берегу моря. Своеобразная горячая музыкальная смесь синти-попа и зажигательной гуцульской музыки.

“Карантин заставил нас долго находиться в изоляции. Иногда едва не приводил к депрессиям: не было полноценного общения, концертов… Но это позволило нам перезагрузить батарейки и создать легкую летнюю композицию. Любимая девушка, море, пиво, креветки, что может сделать мужчину счастливым? Если действительно любишь, тебе всегда будет хорошо рядом с ней. И, конечно, ты будешь называть ее цветочком и куколкой. Потому что это самый прекрасный цветок в твоей жизни. Тем более, когда ее имя – Лилия”, – рассказывает Бронюк.

ВИДЕОВидео: MOON Records Audio / YouTube
Контекст:

ТІК – украинская ска/рок-группа, которая была образована 2 июня 2005 года в городе Винница. Ее бессменным фронтменом является Виктор Бронюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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