 

Байден заявил об оптимизме после разговора с Путиным

10.07.2021, 10:30, Новости дня
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По словам Байдена, две страны активизировали связи для предотвращения кибератак атак.

На вопрос журналиста, имеет ли смысл атаковать серверы, которые использовались для проведения кибератак программ-вымогателей, Байден ответил “да”.

Байден также выразил мысль, что, по его мнению, Путин будет сотрудничать.

Контекст:

Байден провел телефонный разговор с Путиным9 июля.  Два лидера “высоко оценили” работу представителей обеих стран, результатом которой стало принятие Советом Безопасности ООН резолюции по продлению трансграничной помощи в Сирии, говорится в релизе.  Также Байден снова говорил с Путиным о продолжающихся кибератаках, которые совершают хакеры, базирующиеся в РФ, уточнили в Белом доме. 

Это третий разговор Байдена с Путиным с момента его вступления на должность главы Белого дома. По итогам обоих разговоров – 26 января и 13 апреля – Белый дом информировал, что в беседе поднималась тема Украины. В этот раз об Украине в релизе ни слова. 

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. О кибератаках Байден говорил с Путиным и во время телефонного разговора 13 апреля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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