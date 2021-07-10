“Глупый Dzidzio, такую женщину потерять”. Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес

“Лето это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой… Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную хода и демонстрировать бренды и интеллект”, – отметила она.

Певица подчеркнула, что когда лежит на солнце, то не читает книгу, не говорит по телефону, а наблюдает за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствует себя в моменте.

“А еще, я пишу стихи к своим будущим песен”, – добавила она.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

“Нежная, как солнышко”, – прокомментировал sergiokolach.

“Глупый тот Dzidzio, как сибирский валенок. Такую женщину потерять, это надо уже совсем быть без головы”, – написал verto.liot_9.

Контекст:

Slavia (Ярослава Притула) – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

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