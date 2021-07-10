Недорогой аналог Mitsubishi Delica от Dongfeng выходит в продажу

Китайский бренд Dongfeng готовится к появлению на местном рынке усовершенствованного минивэна Lingzhi M5.

Предложенный экземпляр является более упрощенной модификацией, которая повторяет актуальное поколение модели Mitsubishi Delica, доступной на российском рынке. Производитель модернизировал светодиодную оптику, решетку радиатора, а также применил новые бамперы. Впервые принято решение установить сдвижную пассажирскую дверь исключительно с правой стороны кузова.

Под капотом нового минивэна Lingzhi M5 установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с. мощности с механической трансмиссией. В продаже также предложат модификацию с 2-литровым агрегатом, который выдает 147 л.с. и приводится в движение шестиступенчатой трансмиссией. Приобрести автомобиль можно от 60 тысяч юаней.