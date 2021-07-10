 

Марка Lexus представит в 2022 году второй серийный электрический кроссовер

10.07.2021, 10:28, Новости дня
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Японский премиальный бренд Lexus готовится к выходу нового электрического кроссовера.

Официальная премьера состоится в 2022 году. Напомним, первый электрокар презентовали в минувшем году и им стал кроссовер UX 300e. Автомобиль будет базироваться на концептуальной модели LF-Z, рассекреченной весной текущего года. Электрический кроссовер получит платформу E-TNGA. Пока в компании умалчивают технические характеристики модели.

Вместе с тем судя по концепту, электрический кроссовер сможет похвастаться запасом хода до 600 километров, а также разгоном до сотни за 3 секунды. Кроме того, предполагается, что модель получит улучшенную силовую установку, которая имеет мощность до 530 л.с. Более точные подробности будут объявлены непосредственно перед презентацией автомобиля.



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