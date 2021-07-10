 

Новый 7-местный Dacia Lodgy дебютирует в сентябре 2021 года

10.07.2021, 10:28, Новости дня
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Румынская компания Dacia намерена презентовать в Германии новый семиместный автомобиль под названием Dacia Lodgy.

В компании готовы рассекретить транспортное средство в рамках онлайн-трансляции, запланированной на 3 сентября. Вместе с тем в ходе выставки в Германии также публике будут продемонстрированы модели Sandero и Logan. В обоих вариантах инженеры применили проверенную платформу CMF-B. Еще одной новинкой от румынских разработчиков указали кроссовер Bigster.

Представители марки пока не готовы раскрывать все достоинства готовящихся к выходу новинок, однако эксперты уверены, что новые модели смогут похвастаться улучшенной производительностью и расширенным функционалом.



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