Названы идеальные продукты для завтрака

Диетологи назвали продукты, которые идеально подойдут для завтрака. По их словам, утром на 80% у человека истощены запасы энергии, поэтому их необходимо восполнять.

Важно, чтобы завтрак был питательным, необходимо стараться включить в него клетчатку, белки, полезные жиры. Подобная комбинация позволит человеку чувствовать себя лучше. Для утреннего приема пищи идеально подойдет овсянка, в ней содержатся витамины, полезные углеводы. Чтобы повысить содержание белка, ее можно приготовить на молоке или же на основе греческого йогурта. Количество полезных элементов увеличится, если в кашу будут добавлены фрукты, семена льна и чиа, орехи.

Отличным дополнением к завтраку является греческий йогурт. В нем содержится кальций, белок, пробиотики, которые обеспечивают нормальный пищеварительный процесс. Также на завтрак можно съесть ягоды, богатые антоцианами. Последние подавляют воспалительные процессы, снижают давление и уменьшают риск развития патологий сердца.

Утром можно съесть апельсины, этот фрукт помогает дольше оставаться сытым. К тому же повышается уровень холестерина в крови. Посредством употребления апельсина клетки насыщаются влагой, в организме в целом поддерживается водный баланс.

Одним из самых популярных продуктов для завтрака являются яйца. В них содержится не только белок, но и холин, а также витамин D.

Источник: www.eatthis.com