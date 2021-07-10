Эксперты рассказали, сколько можно съесть черешни без вреда для здоровья

Медицинские эксперты рассказали, сколько можно съесть черешни без вреда для здоровья организма. Максимально один человек может употребить в пищу не больше 300 грамм этого лакомства.

Такое ограничения связанно не только с объёмом самого продукта, но и с его составом. Употребление черешни должно быть планомерным и медленным. Есть лучше по одной ягоде и тщательно пережёвывать их. В противном случае может возникнуть вздутие или тяжесть в животе. Если же переесть этого лакомства, то не исключено газообразование или диарея. Также следует крайне внимательно подходить к поеданию черешни людям с сахарным диабетом. Плоды богаты на фруктозу, а она способна увеличить уровень сахара в крови. Именно поэтому людям с аллергическими реакциями, язвой желудка и диабетикам рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, прежде чем налегать на черешню.

При выборе черешни эксперты рекомендуют обратить внимание на её внешний вид. Следует отказаться от покупки в местах без надзора и не выбирать ягоды, имеющие видимые повреждения. Гладкие и блестящие плоды идеально подходят для употребления в пищу. Хранить же черешню лучше всего в холодильнике не больше 10 суток. Перед употреблением лакомство необходимо тщательно помыть. Если же в холодильнике рядом лежат яблоки и бананы, то черешня заметно быстрее испортиться.

Источник: sport24.ru