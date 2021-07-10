Влад Кадони высказался по поводу обвинений в хейте Ольги Бузовой

Влад Кадони периодически общается со своими фолловерами и отвечает на их вопросы в разделе «Сторис» микроблога Instagram. Недавно ведущий высказался по поводу обвинений в хейте Ольги Бузовой.

Бывшая ведущая «ДОМа-2» отписалась в соцсетях от своих экс-коллег, чем вызвала бурю недовольства в Сети. Ранее Влад Кадони высказал свое мнение по поводу поступка Ольги Бузовой. Поклонники певицы никак не успокоятся, поэтому регулярно «подбрасывают в огонь дров». Ведущего реалити-шоу «ДОМ-2» обвинили в троллинге знаменитости и в хайпе на ней. Его возмутил такой вопрос, так как сложилось впечатление, что звезд намерено стравливают. Влад Кадони уточнил, зачем пользователь поставил такое большое количество вопросительных знаков. Возможно, чтобы он «наверняка понял, что спрашивают». Телеведущий заявил, что вспоминает об экс-коллеге, только когда ему о ней напоминают фолловеры.

Когда Влад Кадони узнал, что Ольга Бузова отписалась от него и от остальных сотрудников реалити-шоу, он назвал ее «лицемеркой». В ответ артистка заявила, что за счет нее просто «хотят пропиариться». Ведущий «ДОМа-2» ответил, что не намерен развивать этот конфликт.

Источник: teleprogramma.pro