 

В результате землетрясения в Таджикистане погибли пять человек

10.07.2021, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на востоке Таджикистана, погибли пять человек, двое детей получили ранения, сообщила глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

«Эпицентр толчков, произошедших в 7:14 (5:14 мск), находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек», – цитирует РИА «Новости» Юсуфи.

По ее словам, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения и были госпитализированы.

По предварительным данным, в результате подземных толчков в двух селах в эпицентре землетрясения пострадали 19 домов. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны.

«Землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военнного округа.

Очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от Худжанда.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее в Стамбуле зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9, разрушений и пострадавших нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Facebook: российские «тролли» пытались повлиять на избирателей в США и Великобритании

23.03 / Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда

24.03 / Президент Бразилии пообещал населению вакцины после рекордного скачка смертности от COVID

07.08 / Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии

20.07 / Мнения: Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

26.06 / Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

19.09 / ABC News – генпрокурор США назвал карантин величайшим посягательством на свободы, после рабства

14.05 / Рубль незначительно снизился к доллару и евро

28.07 / Попова заявила об устойчивом снижении числа новых случаев коронавируса

02.04 / “Что-то свистело над головой, но я не обращала внимания”. Медик ВСУ рассказала, как спасла раненого под Шумами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика