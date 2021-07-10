В результате землетрясения в Таджикистане погибли пять человек

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на востоке Таджикистана, погибли пять человек, двое детей получили ранения, сообщила глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

«Эпицентр толчков, произошедших в 7:14 (5:14 мск), находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек», – цитирует РИА «Новости» Юсуфи.

По ее словам, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения и были госпитализированы.

По предварительным данным, в результате подземных толчков в двух селах в эпицентре землетрясения пострадали 19 домов. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны.

«Землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военнного округа.

Очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от Худжанда.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее в Стамбуле зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9, разрушений и пострадавших нет.