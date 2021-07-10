 

Японцы возмутились из-за газификации Южных Курил

10.07.2021, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Публикации вызвали активный отклик читателей: их возмутила эта ситуация.

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. На них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ. Публикации вызвали активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».

«На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию», – написал пользователь qqa.

«Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над «северными островами», какими-то «сожалениями» и тому подобной ерундой. Нужно принимать против РФ серьезные санкционные меры!», – призвал yus.

«Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное – прекратить. В принципе нужно отказаться и от идеи подписания с Россией мирного договора», – считает oxd.

«Разве еще со времен (экс-премьера Синдзо) Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими «северными островами» не добьемся? Ведь РФ нам ясно на это указывала», – отметил oka.

Ранее МИД раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Курил.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения РФ с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Судья в Приморье ушла в отставку после конфликта с прокурором

05.09 / Тихановская заявила о готовности общаться с российскими властями

28.06 / На Евро 2020 уже забили рекордное число автоголов

19.01 / Кабмин сделал природный газ социально значимым товаром в Украине

04.07 / Из Киева в ОРДЛО выехали пять фур с гумпомощью от Красного Креста

19.12 / Трамп предположил, что за кибератаками на ведомства США мог стоять Китай

06.10 / Полиция не может выяснить, кто вопреки карантину организовал концерт Поляковой в Харькове

24.02 / В ДТП с 39 машинами в Башкирии пострадали 10 человек

16.12 / Украина собралась чествовать нацистов в 2021 году

08.04 / Минтруд предложил оцифровать выплату социального пособия на погребение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика