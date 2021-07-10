Японцы возмутились из-за газификации Южных Курил

Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Публикации вызвали активный отклик читателей: их возмутила эта ситуация.

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. На них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ. Публикации вызвали активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».

«На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию», – написал пользователь qqa.

«Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над «северными островами», какими-то «сожалениями» и тому подобной ерундой. Нужно принимать против РФ серьезные санкционные меры!», – призвал yus.

«Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное – прекратить. В принципе нужно отказаться и от идеи подписания с Россией мирного договора», – считает oxd.

«Разве еще со времен (экс-премьера Синдзо) Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими «северными островами» не добьемся? Ведь РФ нам ясно на это указывала», – отметил oka.

Ранее МИД раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Курил.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения РФ с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.