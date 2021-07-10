 

Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тыс. рублей

10.07.2021, 10:02, Новости дня
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что с 1 августа туристам, приехавшим на курорты Кубани без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку, грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Так, отдыхающие могут приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней с момента заселения в отель они должны будут самостоятельно обратиться в прививочный пункт и представить документ о добровольном согласии на вакцинацию.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», –говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал, что всех отдыхающих обеспечат вакциной. По его словам, краевые власти уже попросили выделить дополнительно 300 тыс. доз.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) предупредили, что из-за введенных ограничений по коронавирусу для туристов потери Краснодарского края в августе могут составить до 80%. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отмены брони отелей и туров на последний летний месяц на Кубани продолжаются, поэтому просто необходимо разрешить туристам приезжать с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.

Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.



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