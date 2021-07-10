 

В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить вакцинацией 21,9% всего населения, но распределение было неравномерным – Bloomberg

10.07.2021, 9:36, Новости дня
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Кампании по вакцинации стартовали в 180 странах мира. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,35 млрд доз);
страны Евросоюза (400,8 млн доз, полностью вакцинированы 38,9% населения);
Индия (372,3 млн доз, полностью вакцинированы 5,1% населения);
США (333 млн доз, полностью вакцинированы 47,8% населения);
Бразилия (111,9 млн доз, полностью вакцинированы 14,1% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71%).

Агентство отметило, что в мире ввели достаточно доз вакцины, чтобы полностью привить 21,9% населения Земли, но распределение препаратов было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 июля прививки от коронавируса получили уже почти 2,3 млн человек, 1,1 млн завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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