 

Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 19 млн

10.07.2021, 9:36, Новости дня
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Умерло в этой стране 531,7 тыс. человек. Бразилия – на третьем месте в мире по числу случаев COVID-19.

Первое место в мире занимают США  (33,8 млн заболевших, 607 тыс. умерших), второе – Индия (30,8 млн заболевших, 407,1 тыс. умерших), четвертое – Франция (5,9 млн заболевших, 111,5 тыс. умерших), пятое – Россия (5,7 млн заболевших, 139,2 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,6 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 10 июля превысило 186 млн, умерло более 4 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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