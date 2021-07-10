В РФ обнаружили новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

В Сети опубликовали фотографии модернизированного внедорожника Land Cruiser 300 GR Sport.

Данный экземпляр удалось запечатлеть возле российского офиса японской компании. Напомним, премиальный внедорожник Land Cruiser 300 официально представили в прошлом месяце, однако пока в компании не называли никаких деталей о спортивной модификации автомобиля. Предполагается, что новый Land Cruiser 300 GR Sport получил улучшенную подвеску с дополнительными режимами настройки.

Внешние изменения связаны с формой решетки радиатора и с видоизмененным логотипом и шильдиками на кузове. Еще одним существенным изменением указали применение пластикового обвеса и темного оттенка литых дисков. Пока производитель умалчивает дату выхода автомобиля на российском рынке.