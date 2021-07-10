«Хаммер» от DongFeng теперь может купить любой желающий в Китае

Китайский бренд DongFeng объявил о начале серийного производства новых внедорожников Mangshi/Warrior.

Предложенная новинка представляет собой более бюджетную модификацию американской модели Hummer H1. Изначально в продажу запустят модель в традиционном исполнении кузова, однако позже на рынок выйдет версия в кузове универсал. Новая модель не имеет бронированного кузова, за счет чего удалось достичь доступного ценника. В частности, новый Mangshi/Warrior появится в Китае от 669 тысяч юаней.

В гражданское пользование автомобиль получит единственный силовой агрегат – дизельный двигатель, который выдает около 200 л.с. мощности. Вместе с тем военные версии внедорожника оснащаются 6,5 и 4,0-литровыми агрегатами, однако их отдача пока не сообщается.